Сотрудничество Беларуси и Греции имеет потенциал для выхода на качественно новый уровень - Лукашенко

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Беларуси в активном развитии двусторонних отношений с Грецией на принципах партнерства и взаимного уважения. "Убежден, что белорусско-греческое сотрудничество имеет значительный потенциал, и совместными усилиями мы можем вывести его на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Греции благополучия и процветания, а Президенту этой страны - крепкого здоровья и дальнейших успехов.-0-