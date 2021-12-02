Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом "За личное мужество"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом "За личное мужество". Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Этой высокой награды сотрудник КГБ удостоен за отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщалось, 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.-0-