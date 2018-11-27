Сотрудники БЕЛТА удостоены государственных наград

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять сотрудников Белорусского телеграфного агентства удостоены государственных наград. Соответствующий указ №462 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ведущий редактор главного выпуска республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Алина Шрубок удостоена ордена Почета.

Редактор отдела переводов (на английский язык) центра внешних коммуникаций БЕЛТА Наталья Ковалевская и заместитель генерального директора - начальник центра внешних коммуникаций агентства Марта Чвей удостоены медали "За трудовые заслуги".

Главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая и ведущий фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации агентства Леонид Щеглов награждены медалью Франциска Скорины.-0-