Совещание Лукашенко с руководством Администрации Президента началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента началось с минуты молчания в память в память о погибшем сотруднике КГБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"День печальный сегодня (сегодня в Минске проходит прощание с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком. - Прим. БЕЛТА). Я об этом скажу попозже. Это как раз вписывается в ту тему, которую мы будем обсуждать", - сказал глава государства в начале мероприятия.

Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности произошедшего 28 сентября, когда в одной из квартир в Минске при проведении специальной операции был застрелен сотрудник КГБ.

"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили - они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд и, как обычно: "Оружие на пол!". Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу", - рассказал Президент.

Он отметил, что знает об упреках, которые раздаются, например, в средствах массовой информации, по поводу того, что сотрудники силового блока при проведении данного мероприятия были без средств спецзащиты, без бронежилетов. "Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю (председателю КГБ. - Прим. БЕЛТА), как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива", - пояснил глава государства.

По его словам, таким образом бойцы не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке. Поэтому проверки, в ходе которых они отрабатывали оперативную информацию, велись в гражданской одежде. "Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек, участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество", - отметил Президент.

"Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей", - добавил он.

/Будет дополнено/.-0-