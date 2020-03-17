Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги?

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, которое провел сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, продолжалось почти 5 часов. Об основных темах, которые обсуждались, и итогах мероприятия журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, дискуссия была очень предметной, состоялся детальный разбор результатов, достигнутых в развитии страны. Одной из целей совещания было дать оценку работе нынешнего состава правительства. "Я бы сказал, что разговор был жесткий, поскольку не все намеченные параметры роста экономики были выполнены", - отметил Валерий Бельский. В связи с этим Президент подчеркнул, что невозможно признать деятельность правительства и Нацбанка удовлетворительной. Глава государства потребовал, чтобы Национальный банк больше работал в целом на экономику страны.

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