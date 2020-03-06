"Спасибо за все, что делаете для страны и народа" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пожалуй, самая приятная президентская миссия - вручать награды заслуженным людям, быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов - безопаснее и богаче", - признался глава государства в начале церемонии. Она традиционно прошла накануне праздника - Дня женщин и отличается особой атмосферой торжественности и душевности. "Ее создаете вы, женщины, своими улыбками, красотой, обаянием. А блеск и великолепный вид Дворцу Независимости придают парадные мундиры наших военных", - сказал белорусский лидер.

Участниками церемонии стали более 30 человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот. "Такой гендерный баланс - это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине - абсолютно базовые ценности белорусского общества", - подчеркнул Президент.

"Мира не бывает без тех, кто служит народу и умеет его защищать. Мы хорошо помним, кто сохранил нам свободу 75 лет назад. Белорусы благодарны ветеранам за их подвиг и чтят героическое поколение наших отцов и дедов. С уверенностью могу сказать, что дети и внуки солдат-победителей достойны их", - констатировал глава государства. В качестве примера он привел поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева. Он вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв на железной дороге: когда с рельсов сошли несколько цистерн с взрывоопасным газом, он сумел ликвидировать утечку. "Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой белорусов. Честь им и слава!" - подчеркнул Президент.

Слова особой благодарности Александр Лукашенко адресовал многодетным матерям, которые выбрали для себя трудную, но очень нужную для страны миссию. "Я бы сказал: чрезвычайно важную и нужную, - уточнил Президент. - Вы заботитесь не только о своих детях. Вы даете жизнь новым поколениям, дарите надежду на успешное будущее и процветание всей нации. Ведь каким оно будет, во многом зависит от вас, дорогие женщины. Знаю, что большинство из вас не только счастливы в семье, но и состоялись как специалисты на профессиональном поприще. Это вдвойне замечательно".

Награды и почетные звания глава государства вручил также женщинам, которые имеют высокие достижения в области культуры, искусства, науки и педагогики. "Знаем и ценим ваш вклад в воспитание молодежи, сохранение духовного наследия и нравственных ценностей", - отметил Александр Лукашенко.

Президент поздравил белорусских спортсменок с блестящими победами на чемпионатах мира и Европы, за которые они удостоены высокого звания "Заслуженный мастер спорта".

"Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа, - обратился глава государства к собравшимся. - Накануне замечательного весеннего праздника самые теплые поздравления хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного - мира и добра".

"Еще раз поздравляю вас с высокими наградами - мужиков, наших прекрасных женщин не только с наградами, званиями, но и с наступающим праздником. Будьте счастливы! И пусть дети, которых вы родили не только для себя, а для нашей суверенной независимой Беларуси, радуют всегда вас и радуют вашу страну. Счастья вам!" - сказал в заключение глава государства.

Александр Лукашенко вручает Олегу Бойничеву орден "За личное мужество"

Орденом Почета награждены управляющий производственной бригадой в растениеводстве сельхозпредприятия "Гирки" Вороновского района Мария Козич.

За воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил ордена Матери. В числе награжденных художник-гример Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Арешова-Каменская и воспитатель в Сорочских яслях-саде Любанского района Наталья Мамайко.

Присвоен также ряд почетных званий. Среди награжденных - солистка балета Екатерина Олейник, которой присвоено звание "Заслуженный артист Республики Беларусь", декан факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Ирина Комарова удостоена почетного звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь".

Почетные звания также присвоены сотрудникам Академии МВД: заслуженного работника образования Беларуси - профессору кафедры белорусского и иностранных языков Светлане Денисовой, заслуженного сотрудника органов внутренних дел - начальнику кафедры теории и истории государства и права Вадиму Павлову.

В числе удостоенных почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" - спортсмен-инструктор национальной команды, милиционер отряда милиции особого назначения главного управления внутренних дел Минского горисполкома Татьяна Мацко и спортсмен-инструктор национальной команды, тренер спортивной команды МВД Светлана Тимошенко.

Генеральские погоны Президент вручил заместителю командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси Игорю Демиденко, начальнику факультета Генерального штаба Вооруженных Сил - заместителю начальника Военной академии Беларуси Сергею Зайцеву, начальнику управления КГБ по Брестской области Сергею Гладышеву, начальнику управления военной контрразведки КГБ Константину Кучинскому, начальнику управления внутренних дел Могилевского облисполкома Игорю Щербачене.

Традиционно для участников торжества была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Предусмотрен также прием от имени главы государства в форме фуршета. -0-

Во время экскурсии

Лукашенко назвал самую приятную президентскую миссию "Пожалуй, самая приятная президентская миссия - вручать награды заслуженным людям. Быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов - безопаснее и богаче", - признался глава государства.

"Жена узнала пару дней назад" - спасатель о мужественном поступке, который Лукашенко привел в пример Во время вручения государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко привел в качестве примера поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева, который удостоен ордена "За личное мужество".