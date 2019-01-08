Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в
Из средств фонда почти Br358 тыс. направят на поощрение 228 представителей талантливой молодежи девяти творческих коллективов. Им будут присуждены стипендии, премии, оказана материальная помощь.
Кроме того, выделены гранты на организацию и проведение республиканской выставки художественных произведений учащихся детских школ искусств, реализацию творческого проекта "Музычная спадчына Радзімы" - гастрольно-концертного тура духового оркестра и солистов академии музыки, приуроченного к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР и БССР профессора Евгения Глебова и Году малой родины, а также на приобретение оборудования для занятий художественным творчеством в целях повышения профессионального мастерства учащихся и студентов учреждений образования сферы культуры.-0-
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