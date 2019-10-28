28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград за многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие данного вида спорта, подготовку спортсменов высокого класса и достижение отличных спортивных результатов на чемпионатах мира и Европы, II Европейских играх 2019 года. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены тренер-преподаватель филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва Михаил Аземша, старшие тренеры национальной команды Беларуси Николай Банько и Геннадий Галицкий. Этой награды удостоены также спортсмены-инструкторы национальной команды Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" присвоено спортсмену-инструктору национальной команды Артему Козырю.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым Благодарность Президента объявлена 8 спортсменам за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Благодарности удостоены также 15 представителей тренерского состава за многолетнюю плодотворную работу в сфере физкультуры и спорта, выдающиеся достижения в подготовке спортсменов высокого класса, профессиональное мастерство, значительный личный вклад в обеспечение высококвалифицированного медицинского и фармакологического обслуживания спортсменов национальной команды.-0-