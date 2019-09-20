20 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Срок реализации инвестпроекта по строительству в Минске комплекса у Белгосцирка перенесен на 2022 год. Это предусмотрено указом Президента Беларуси от 18 сентября №346, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся изменения в указ главы государства от 11 мая 2010 года №243 "Об условиях строительства многофункционального комплекса в г.Минске".

В новой редакции указа реализация инвестиционного проекта строительства и оснащения многофункционального комплекса в Минске в квартале проспект Независимости - улица Янки Купалы - река Свислочь, а также инфраструктуры, включая инженерную и транспортную, обеспечивающую его функционирование, должно быть осуществлено в 2010-2022 годах. Если ранее по указу строительство комплекса планировалось с гостиницей, то теперь это положение исключено.

В соответствии с этим внесены корректировки и в другие положения указа. Минскому горисполкому поручено изменить целевое назначение земельного участка.

В июне 2018 года стало известно, что здание у Белгосцирка в Минске, которое изначально планировалось как гостиница, будет перепрофилировано в офисный центр. Сообщалось, что центральное здание будет использовано Сбербанком под переезд белорусского БПС-Сбербанка. Оставшийся комплекс планировалось задействовать под офисы, магазины, кафе и рестораны.

В июле текущего года президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф в эфире телеканала СТВ заявлял, что здание у Белгосцирка на берегу Свислочи планируют достроить в 2020 году. "Дату (завершения работ. - Прим. БЕЛТА) назвать пока не могу. Проблема заключается в том, что здание проектировалось как апартаменты, а сейчас мы его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Сроки, которые мы считаем реалистичными, - в сентябре окончательно согласовать проект, и тогда, думаю, в следующем году завершим все", - сказал Герман Греф. Подрядчик выбран - это одна из строительных компаний группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-