Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О планируемой во второй половине февраля встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина активно говорят как в Минске, так и Москве. Последний личный контакт лидеров двух стран был в сентябре 2020 года в Сочи, и с тех пор скопилось немало вопросов, которые нуждаются в личном внимании президентов. При этом на фоне политических событий, разговоров об углублении интеграции, конституционной реформе в Беларуси возникли и некоторые домыслы, попытки найти скрытый смысл в тех или иных событиях и заявлениях. Четкий ответ на подобные рассуждения глава белорусского государства дал сам в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании, о чем подробно писала БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не намерена отказываться от многовекторности во внешней политике. Беларуси важны отношения с Востоком, Западом, странами дальней дуги. Вместе с тем Россия остается основным экономическим партнером и стратегическим союзником. "Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу стояли и боролись по одну сторону баррикад, - сказал Президент. - Подтверждение особого значения белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий. Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом, подчеркну, данная позиция России - не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций".

Поддержание регулярных контактов на различных уровнях, включая глав государств, обсуждение возникающих вопросов в этом ракурсе является естественным продолжением курса на развитие союзнических отношений.

"У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью РБК подтвердил, что встреча глав государств прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. "И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет", - сказал он.

По словам главы МИД, как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг Беларуси и России, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. "Думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу", - подчеркнул он.

По словам министра, есть конкретные вещи, которые позволяют говорить о том, что интеграционные процессы идут вперед, и у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений.

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании

"Нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси"

Как раз тема углубления интеграции Беларуси и России традиционно порождает наибольшие дискуссии и слухи, вплоть до опасений о вероятной потере белорусского суверенитета. Ответ на этот вопрос однозначно прозвучал на прошедшем в Минске всенародном форуме. "В последнее время некоторые так называемые аналитики от политики пытаются внедрять в массовое сознание тезис о том, что углубление экономического взаимодействия с Российской Федерацией грозит нам чуть ли не потерей суверенитета. А слово "интеграция" у них означает чуть ли не поглощение Беларуси. Давайте раз и навсегда расставим точки над "i". Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и в многостороннем формате. И не только экономическую", - сказал Александр Лукашенко, выступая на ВНС.

Он обратил внимание, что еще в 90-е годы народ Беларуси высказался за интеграцию с Россией, и сейчас страны имеют наиболее продвинутый уровень отношений по сравнению с остальными интеграционными форматами на постсоветском пространстве. Более того, согласно данным проведенного недавно соцопроса, и сейчас более 70% респондентов в Беларуси высказываются прежде всего за интеграцию с Россией. "В интеграции мы прошли много этапов - от СНГ до Евразийского экономического союза. Но глубже всего мы продвинулись в формате Союзного государства. Сформировали равные условия для граждан обеих стран: свободное передвижение, отсутствие двойного налогообложения, интегрированное пенсионное обеспечение, образование, медицинское обслуживание. Теперь осталось вывести на этот уровень субъекты экономики. Жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заявил о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза.

"Подчеркну особо: этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое. Она жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку. Это Парламентское собрание Союзного государства, Совет Министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган - Высший государственный совет, председателем которого является ваш покорный слуга", - сказал глава государства.

"Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, народы действительно возьмут за шиворот Лукашенко, Путина (может, других президентов) и скажут: "Мало этой интеграции! Пойдем дальше!" Но нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси. Мы в этом формате можем сделать огромные шаги в интеграции с нашей братской Россией", - уверен белорусский лидер.

Как отметил глава МИД Владимир Макей, вопросы интеграции в рамках Союзного государства не были заморожены в последние месяцы. Вопросы более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно, руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. "Диалог по интеграционной проблематике не прекращался. Текущая рутинная работа проводилась", - подчеркнул он в интервью.

"Нам надо одно - равные условия субъектов хозяйствования. И мы решим любые проблемы"

После темы интеграции, пожалуй, самая острая проблематика, которая регулярно муссируется в СМИ и аналитиками обеих стран, касается финансово-экономического взаимодействия. Кто-то говорит о важности взаимовыгодного сотрудничества в тех или иных отраслях, снятии излишних барьеров, межрегиональном аспекте. Кто-то, наоборот, делает акцент исключительно на кредитах и российской поддержке в адрес Беларуси. Здесь тоже не все однозначно. Экономики двух стран сильно взаимосвязаны, а потому еще надо разобраться, кто кого поддерживает. Да и кредиты ведь тоже даются не просто так - их надо возвращать, платить по процентам. Это не гранты. Да и те порой надо отрабатывать.

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании

"Помогая белорусам, она помогает сама себе. Ведь Беларусь - это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семьям. Да и кредиты от России - это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим в год за те кредитные ресурсы, которые получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год тому назад было так, - рассказал Александр Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания. - Россия хранит денежные свои, скажем так, средства и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Но получает от того, что она таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам от этих денег, которые она там хранит. Поэтому да, Россия нам помогает, огромное ей за это спасибо, как никому. Но это не благотворительность. Зачастую проценты, как я уже сказал, на порядок выше общемировых, да и возвращаем мы эти кредиты в срок, нам никто их не списывает".

Единственное, на чем настаивает Беларусь, - это создание действительно равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом глава белорусского государства говорил неоднократно и заострил на данном аспекте внимание еще раз: "Я не прошу ни бесплатного природного газа, нефти или бесплатных финансовых ресурсов. Нам надо одно - равные условия субъектов хозяйствования. И мы решим любые проблемы. И тогда не 70%, а весь белорусский народ с благоговением будет смотреть на Россию и считать, что мы здесь, в Беларуси, являясь оплотом нашего единого отечества, будем умирать за свою страну - и за Россию в том числе".

"Понимаем, что именно в этом должна, по нашему мнению, заключаться направленность экономических интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В условиях региональной изоляции наше спасение - выход на новый этап производственного взаимодействия. Сегодня кооперацией связано более восьми тысяч предприятий Беларуси и России. В ней задействовано около половины белорусских промышленных организаций. Благодаря тесным экономическим связям наша небольшая страна стала для России, вдумайтесь, четвертым по величине внешнеторговым партнером. Белорусская продукция найдется во всех уголках России", - констатировал Александр Лукашенко.

Владимир Макей в интервью РБК напомнил, что буквально недавно вице-премьер России Юрий Борисов приезжал в Беларусь, и в ходе встречи с премьер-министром был достигнут ряд важных договоренностей о сотрудничестве в сфере промышленности. А российский премьер Михаил Мишустин посещал Карелию и в качестве позитивного примера привел совместный белорусско-российский проект по производству машин для лесного хозяйства. "У нас этим занимается предприятие "Амкодор". Нам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит действительно вывести нашу интеграцию на новый уровень", - считает министр.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли одной из тем переговоров станет просьба Минска о выделении средств из кредита на АЭС, Владимир Макей сказал: "Надо переговорить с Министерством финансов, они у нас отвечают за эту сферу, но я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться. Конкретики я бы не хотел сейчас касаться. Не могу сказать, какие конкретно вопросы будут действительно обсуждаться президентами".

Он также не исключил, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута. "Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь", - заявил Владимир Макей.-0-