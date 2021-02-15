Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 15 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:44 В центре Москвы обрушились строительные леса - есть пострадавший В мире
15:40 Политическая риторика вокруг БелАЭС расходится с текущим техсотрудничеством ЕС и Беларуси - мнение Общество
15:27 Ученые признали британский штамм коронавируса смертоноснее других В мире
14:56 ВОЗ зафиксировала минимум случаев коронавируса за сутки с октября 2020 года В мире
14:36 В пункте пропуска "Мядининкай" временно приостановлен пропуск транспорта Общество
14:34 Белорусский Сож и Ниагарский водопад: пейзажи Виктора Барабанцева представлены в Минске Культура
14:21 Студнев: у нашей страны есть уверенный курс и четкие перспективы на будущее Общество
14:16 Новые технологии делают обучение детей более интересным и практико-ориентированным - мнение Общество
14:02 Более 1,8 млн потребителей в трех штатах США остались без света перед резким похолоданием В мире
14:02 Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске Происшествия
13:54 Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина Президент
13:39 В Минске легковушка сбила на переходе 16-летнюю девушку Происшествия
13:26 Терентьев: спасибо всем, кто хранит память о воинах-интернационалистах Регионы
13:22 В Смолевичском районе столкнулись две легковушки Происшествия
13:21 Доллар и евро на торгах 15 февраля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:01 Музей истории белорусской литературы приглашает 19 февраля на вечер родного языка Культура
12:49 БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции в Брянскую область Экономика
12:46 Знатоки БГУ сыграют в благотворительной телевизионной игре "Что? Где? Когда?" Общество
12:40 В Литве начали работать непродовольственные магазины В мире
12:39 Сообщение о минировании Минского завода шестерен не подтвердилось - ГУВД Происшествия
12:35 Слесарь из Лиды угрожал расправой участковому Происшествия
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827 Общество
12:26 В Минске нетрезвый водитель врезался в легковушку и микроавтобус Происшествия
12:18 Участник ВНС: строить будущее белорусы должны на фундаменте единых ценностей - патриотизме Общество
12:15 В Минске прошел митинг в память о погибших воинах-интернационалистах Общество
12:09 Более половины жителей Литвы ожидают ухудшения экономической ситуации В мире
12:08 Под Волковыском лоб в лоб столкнулись легковушки Происшествия
12:06 Начался прием заявок на участие в фестивале декоративно-прикладного искусства "ТекСтильный букет" Культура
12:00 В Сенненском районе сын до смерти избил мать - расследование завершено Происшествия
11:56 Придорожное кафе горело в Зельвенском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
15 февраля 2021, 13:54

Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О планируемой во второй половине февраля встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина активно говорят как в Минске, так и Москве. Последний личный контакт лидеров двух стран был в сентябре 2020 года в Сочи, и с тех пор скопилось немало вопросов, которые нуждаются в личном внимании президентов. При этом на фоне политических событий, разговоров об углублении интеграции, конституционной реформе в Беларуси возникли и некоторые домыслы, попытки найти скрытый смысл в тех или иных событиях и заявлениях. Четкий ответ на подобные рассуждения глава белорусского государства дал сам в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании, о чем подробно писала БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не намерена отказываться от многовекторности во внешней политике. Беларуси важны отношения с Востоком, Западом, странами дальней дуги. Вместе с тем Россия остается основным экономическим партнером и стратегическим союзником. "Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу стояли и боролись по одну сторону баррикад, - сказал Президент. - Подтверждение особого значения белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий. Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом, подчеркну, данная позиция России - не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций".

Поддержание регулярных контактов на различных уровнях, включая глав государств, обсуждение возникающих вопросов в этом ракурсе является естественным продолжением курса на развитие союзнических отношений.

"У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью РБК подтвердил, что встреча глав государств прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. "И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет", - сказал он.

По словам главы МИД, как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг Беларуси и России, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. "Думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу", - подчеркнул он.

По словам министра, есть конкретные вещи, которые позволяют говорить о том, что интеграционные процессы идут вперед, и у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений.

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании

"Нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси"

Как раз тема углубления интеграции Беларуси и России традиционно порождает наибольшие дискуссии и слухи, вплоть до опасений о вероятной потере белорусского суверенитета. Ответ на этот вопрос однозначно прозвучал на прошедшем в Минске всенародном форуме. "В последнее время некоторые так называемые аналитики от политики пытаются внедрять в массовое сознание тезис о том, что углубление экономического взаимодействия с Российской Федерацией грозит нам чуть ли не потерей суверенитета. А слово "интеграция" у них означает чуть ли не поглощение Беларуси. Давайте раз и навсегда расставим точки над "i". Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и в многостороннем формате. И не только экономическую", - сказал Александр Лукашенко, выступая на ВНС.

Он обратил внимание, что еще в 90-е годы народ Беларуси высказался за интеграцию с Россией, и сейчас страны имеют наиболее продвинутый уровень отношений по сравнению с остальными интеграционными форматами на постсоветском пространстве. Более того, согласно данным проведенного недавно соцопроса, и сейчас более 70% респондентов в Беларуси высказываются прежде всего за интеграцию с Россией. "В интеграции мы прошли много этапов - от СНГ до Евразийского экономического союза. Но глубже всего мы продвинулись в формате Союзного государства. Сформировали равные условия для граждан обеих стран: свободное передвижение, отсутствие двойного налогообложения, интегрированное пенсионное обеспечение, образование, медицинское обслуживание. Теперь осталось вывести на этот уровень субъекты экономики. Жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заявил о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза.

"Подчеркну особо: этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое. Она жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку. Это Парламентское собрание Союзного государства, Совет Министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган - Высший государственный совет, председателем которого является ваш покорный слуга", - сказал глава государства.

"Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, народы действительно возьмут за шиворот Лукашенко, Путина (может, других президентов) и скажут: "Мало этой интеграции! Пойдем дальше!" Но нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси. Мы в этом формате можем сделать огромные шаги в интеграции с нашей братской Россией", - уверен белорусский лидер.

Как отметил глава МИД Владимир Макей, вопросы интеграции в рамках Союзного государства не были заморожены в последние месяцы. Вопросы более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно, руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. "Диалог по интеграционной проблематике не прекращался. Текущая рутинная работа проводилась", - подчеркнул он в интервью.

"Нам надо одно - равные условия субъектов хозяйствования. И мы решим любые проблемы"

После темы интеграции, пожалуй, самая острая проблематика, которая регулярно муссируется в СМИ и аналитиками обеих стран, касается финансово-экономического взаимодействия. Кто-то говорит о важности взаимовыгодного сотрудничества в тех или иных отраслях, снятии излишних барьеров, межрегиональном аспекте. Кто-то, наоборот, делает акцент исключительно на кредитах и российской поддержке в адрес Беларуси. Здесь тоже не все однозначно. Экономики двух стран сильно взаимосвязаны, а потому еще надо разобраться, кто кого поддерживает. Да и кредиты ведь тоже даются не просто так - их надо возвращать, платить по процентам. Это не гранты. Да и те порой надо отрабатывать.

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании

"Помогая белорусам, она помогает сама себе. Ведь Беларусь - это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семьям. Да и кредиты от России - это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим в год за те кредитные ресурсы, которые получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год тому назад было так, - рассказал Александр Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания. - Россия хранит денежные свои, скажем так, средства и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Но получает от того, что она таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам от этих денег, которые она там хранит. Поэтому да, Россия нам помогает, огромное ей за это спасибо, как никому. Но это не благотворительность. Зачастую проценты, как я уже сказал, на порядок выше общемировых, да и возвращаем мы эти кредиты в срок, нам никто их не списывает".

Единственное, на чем настаивает Беларусь, - это создание действительно равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом глава белорусского государства говорил неоднократно и заострил на данном аспекте внимание еще раз: "Я не прошу ни бесплатного природного газа, нефти или бесплатных финансовых ресурсов. Нам надо одно - равные условия субъектов хозяйствования. И мы решим любые проблемы. И тогда не 70%, а весь белорусский народ с благоговением будет смотреть на Россию и считать, что мы здесь, в Беларуси, являясь оплотом нашего единого отечества, будем умирать за свою страну - и за Россию в том числе".

"Понимаем, что именно в этом должна, по нашему мнению, заключаться направленность экономических интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В условиях региональной изоляции наше спасение - выход на новый этап производственного взаимодействия. Сегодня кооперацией связано более восьми тысяч предприятий Беларуси и России. В ней задействовано около половины белорусских промышленных организаций. Благодаря тесным экономическим связям наша небольшая страна стала для России, вдумайтесь, четвертым по величине внешнеторговым партнером. Белорусская продукция найдется во всех уголках России", - констатировал Александр Лукашенко.

Владимир Макей в интервью РБК напомнил, что буквально недавно вице-премьер России Юрий Борисов приезжал в Беларусь, и в ходе встречи с премьер-министром был достигнут ряд важных договоренностей о сотрудничестве в сфере промышленности. А российский премьер Михаил Мишустин посещал Карелию и в качестве позитивного примера привел совместный белорусско-российский проект по производству машин для лесного хозяйства. "У нас этим занимается предприятие "Амкодор". Нам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит действительно вывести нашу интеграцию на новый уровень", - считает министр.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли одной из тем переговоров станет просьба Минска о выделении средств из кредита на АЭС, Владимир Макей сказал: "Надо переговорить с Министерством финансов, они у нас отвечают за эту сферу, но я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться. Конкретики я бы не хотел сейчас касаться. Не могу сказать, какие конкретно вопросы будут действительно обсуждаться президентами".

Он также не исключил, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута. "Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь", - заявил Владимир Макей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь встречи Лукашенко Путин Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко: отношения Беларуси и Сербии останутся неподвластны изменчивой политической конъюнктуре
Фото из архива Лукашенко: патриотическая позиция воинов-интернационалистов помогает сохранить мир и стабильность в стране
Лукашенко: нельзя оставлять молодежь один на один с информационным пространством
Александр Лукашенко "Процесс запущен" - Лукашенко об изменении законодательства по пресечению массовых беспорядков
Лукашенко объявил ВНС закрытым и пообещал продолжить диалог по поднятым вопросам
Александр Лукашенко "Мы должны защищать своих людей" - Лукашенко поручил разрешить ситуацию с санаторием в Друскининкае
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина
Макей: сохранение независимости и суверенитета Беларуси имеет важное значение и для Европы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827
"Ереван" или "Тбилиси"? Выбирайте квартиры в новостройках Minsk World по цене от 2590 рублей за метр!
Топ-новости
Лукашенко: патриотическая позиция воинов-интернационалистов помогает сохранить мир и стабильность в стране
Участник ВНС: строить будущее белорусы должны на фундаменте единых ценностей - патриотизме
Резолюция Европарламента по БелАЭС является необоснованным политическим шагом - венгерский эксперт
Гололедица и без существенных осадков ожидается в Беларуси 16 февраля
НАН Беларуси проводит Неделю родного языка
ФПБ: отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда
РЕПОРТАЖ: "Гори ясно, чтобы жизнь не погасла" - в Могилевском районе празднуют Громницы
Сообщение о минировании Минского завода шестерен не подтвердилось - ГУВД
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
Новые технологии делают обучение детей более интересным и практико-ориентированным - мнение
Доллар и евро на торгах 15 февраля подешевели, российский рубль подорожал
Университет МЧС признан лучшим на Всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике
В пункте пропуска "Мядининкай" временно приостановлен пропуск транспорта
Православные верующие празднуют Сретение Господне
Делегатов ВНС объединяет желание сделать больше для развития страны - мнение
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.