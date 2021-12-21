Станислав Наркевич назначен заместителем председателя КГК

Фото из архива
Новости темы " Кадровые решения Президента"
Надо сформировать кадровый потенциал. Лукашенко обозначил круг задач для губернатора Гомельской области
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Станислава Наркевича заместителем председателя Комитета государственного контроля, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Станислав Наркевич занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства КГК.-0-