Становитесь достойными гражданами страны - Лукашенко направил приветствие участникам "Зарницы" и "Зарнички"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам финального этапа спортивно-патриотической игры "Зарничка" и военно-патриотической игры "Зарница". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет обе эти игры были визитными карточками пионерии и сегодня они продолжают объединять тысячи октябрят и пионеров Беларуси.

"Став частью этого движения, вы дали слово хранить верность зарничному братству, получили возможность закалить дух и характер, обрести друзей, научиться работать в команде, - говорится в приветствии. - Желаю, чтобы "Зарница" и "Зарничка" с каждым днем прирастали умными, сильными и любящими Родину ребятами".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что тех, кто знает прошлое и ценит настоящее родной Беларуси, ожидает впереди большое будущее. "Двигайтесь только вперед, становитесь достойными и преданными гражданами нашей страны. Успехов вам, крепкого здоровья, сил и выносливости", - подчеркнул Президент.-0-