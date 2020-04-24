Стеклозавод "Неман" освободили от некоторых налогов и разрешили эмитировать акции в счет долга

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ №144 "Об ОАО "Стеклозавод "Неман", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В целях создания благоприятных условий для стабильного функционирования предприятия его капитальные строения и земельные участки с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года освобождаются от налога на недвижимость и земельного налога.

Стеклозавод "Неман" при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения образовавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед ОАО "Белагропромбанк". Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда.

При отсутствии у ОАО "Стеклозавод "Неман" собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.

Часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, будет безвозмездно передана в собственность Лидскому району.-0-