Стипендии Президента Беларуси назначены 182 студентам и курсантам

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 182 студентам и курсантам учреждений высшего образования. Денежными премиями и стипендиями с вручением нагрудного знака лауреата фонда поощрены 8 победителей международных олимпиад и конкурса. Денежными премиями поощрены 8 победителей международного чемпионата и 815 победителей республиканских олимпиад и конкурсов. Кроме того, награждаются премиями 119 педагогических работников, внесших вклад в развитие способностей одаренной молодежи.

Укрепляется материально-техническая база студенческих научно-исследовательских лабораторий "Альянс" Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и "Региональная геология, геохимия и геофизика" Белорусского государственного университета, студенческого кружка "Археологический отряд" Полоцкого государственного университета.

Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности.-0-