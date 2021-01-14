Стипендии Президента Беларуси назначены 69 перспективным аспирантам

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стипендии Президента Беларуси на 2021 год назначены 69 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
В числе стипендиатов - представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, гуманитарных наук и спорта.
Все аспиранты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Результаты исследований представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях, используются в практической деятельности в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, образовании.
"Принятие распоряжения Президента направлено на поддержку творческой активности молодых талантливых аспирантов, развитие отечественных научных школ и стимулирование подготовки научных работников высшей квалификации", - отметили в пресс-службе.-0-