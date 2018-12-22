22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стипендии Президента Беларуси назначены 94 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В числе стипендиатов 12 докторов и 55 кандидатов наук, 27 ученых без степени. Это представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных (в том числе юридических и психологических) наук.
В пресс-службе отметили, что достижения стипендиатов по приоритетным направлениям научно-технической деятельности имеют научную и практическую значимость для социально-экономического развития Беларуси. Новизна исследований подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, по многим разработкам получены патенты на изобретения.
"Принятие распоряжения Президента Беларуси является свидетельством поддержки государством талантливых молодых ученых и развития научного потенциала нашей страны", - заявили в пресс-службе.-0-
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