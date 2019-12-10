Стипендии Президента Беларуси назначены 99 молодым ученым

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 99 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Стипендиатами стали представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. В их числе 8 докторов наук, 60 кандидатов наук и 31 молодой ученый без степени.
Достижения стипендиатов имеют научную значимость, полученные результаты используются в учебном процессе и практической деятельности профильных организаций экономики или социальной сферы Беларуси. Новизна исследований подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, по многим разработкам получены патенты на изобретения.
Принятие распоряжение является свидетельством поддержки государством научного поиска и творческой инициативы талантливых молодых ученых, развития и омоложения научного потенциала страны.-0-