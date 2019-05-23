Стипендии спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов будет получать 191 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в
Согласно решению, для 191 студента учреждений высшего образования за высокие результаты в учебе и научной деятельности назначены стипендии Президента Беларуси на второй семестр 2018/2019 учебного года. Денежными премиями поощрены также 117 учащихся, победивших на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.
По распоряжению главы государства на финансирование в нынешнем году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около Br990 тыс. из резервного фонда Президента Республики Беларусь.
Принятие документа направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их развития.-0-
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