Строить жилье и развивать сельское хозяйство - Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным предложил по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества и расширить кооперационные связи с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал российского губернатора, отметив, что Андрей Никитин впервые посещает Беларусь.

Андрей Никитин

"Такой визит - это очень хорошая возможность познакомиться с Беларусью. Оценить ее экономический, производственный потенциал, вообще по-новому взглянуть на перспективы развития двустороннего сотрудничества, - сказал Александр Лукашенко. - Личное участие губернаторов в налаживании отношений - это краеугольный камень. Если губернатор заинтересован, значит, дела будут улучшаться. Очень важно, что ваша область и Беларусь заинтересованы не только в развитии простой торговли, а в расширении кооперационных связей".

Президент констатировал, что большое внимание уделяет сотрудничеству Беларуси с регионами России. "В Москве некоторых (а может быть, многих) настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов страны. Здесь нет никакой конспиралогии. Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси - тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить".

Новгородская область является одним из самых близких для Беларуси субъектов Российской Федерации. "У нас всегда были добрые отношения. Пускай не заоблачный товарооборот, около $100 млн, но есть над чем работать, как говорят спортсмены", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь закупает в Новгородской области арматурную продукцию, химические компоненты, пиломатериалы и керамику. А со своей стороны готова предложить продукцию сельского хозяйства, машиностроения, строительные услуги.

Александр Лукашенко упомянул, что ранее неоднократно предлагал российским губернаторам взаимодействие в развитии сельского хозяйства, в частности поставки семян и племенного скота. Ведь обеспеченность людей продовольствием, товарами первой необходимости является залогом стабильности в государстве. "Мы знаем, что элементарно нужно накормить и одеть людей. Тогда не развалится ни Россия, ни Беларусь", - сказал он. Президент напомнил, что в Советском Союзе руководители были далеки от подобного рода проблем, что стало одной из причин развала государства: "Космос, ружье новое изобрести - да. А заниматься жизнью людей никто не хотел".

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Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой "Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях", - отметил белорусский лидер.

Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику - губернатор российского региона Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор этого российского региона Андрей Никитин.