Строительные нормы и правила появятся в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила. Соответствующий указ № 217 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы.

Указом определено, что строительные нормы Беларуси (СНБ) - это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Беларуси (СПБ) - это способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.

Названные документы будут утверждаться Министерством архитектуры и строительства после согласования с Межведомственным советом, создаваемым Советом Министров. До 1 января 2020 года поручено утвердить строительные нормы, после чего Минстройархитектуры определит и правила.

Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ.

Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.-0-