Стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жилье в первоочередном плане - Лукашенко

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стройорганизации с собственной производственной базой должны быть загружены объемами жилищного строительства в первоочередном плане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая ОАО "МАПИД", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников и у последних остается основная часть прибыли. "Чтобы тресты не были на побегушках у частников, - сказал Президент. - С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров".

При этом он пояснил, что как государственные, так и частные строительные организации, имеющие свою производственную базу, должны в первую очередь привлекаться к жилищному строительству. "Они должны быть загружены в первоочередном плане. В противном случае, зачем они создавали эти мощности", - сказал глава государства.

Как доложил главе государства председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, уже была проведена работа по изысканию площадок под строительство для крупных государственных застройщиков. "Сейчас активно работаем по строительству сетей. Выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия", - сказал он.

По его словам, загрузка "МАПИДа" уже превышает 80%. Вскоре завершается модернизация Завода эффективных промышленных конструкций, и для этого предприятия уже обозначены площадки под строительство с перспективой на два года. "Эти организации самодостаточные, у них есть проектные организации, они выполняют весь комплекс работ, строят дома практически под ключ из собственных материалов и с использованием собственных рабочих сил", - отметил руководитель Мингорисполкома.

В качестве примера комплексной жилой застройки приводился поселок Солнечный в Минском районе. Этот объект был передан ОАО "МАПИД", который проводил и проектные работы, а сейчас приступил к застройке. Акцент делался на том, что в этом жилом комплексе водоснабжение и обогрев всех домов будут за счет электричества. Срок реализации проекта - пять лет, но завершить строительство планируется раньше.

Кроме того, Президент обратил внимание: на балансе государственных застройщиков, в том числе и "МАПИДа", имеются социальные объекты (общежития, детский лагерь, спортивный комплекс), которые важно сохранять и развивать.-0-