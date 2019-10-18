Студентка Академии управления попросила провести один рабочий день с Президентом

18 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. На встрече в Академии управления одна из студенток спросила главу государства о возможности провести с Президентом один рабочий день для получения практического управленческого опыта, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к главе государства, студентка отметила, что в последнее время растет популярность таких форм обучения, как закрепление молодых специалистов за опытными руководителями на протяжении одного рабочего дня. Это позволяет молодежи на практике узнать специфику работы, получить важный опыт. В этой связи девушка спросила о возможности провести с Президентом один рабочий день.

"Мы этот вопрос обсудим", - сказал Александр Лукашенко и пообещал предусмотреть такую возможность в своем графике. Но при этом предупредил, что легко не будет.

В графике главы государства, например, часто присутствуют спортивные тренировки. "Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете, - считает глава государства. - Это для здоровья важно. Что за управленец, если он будет плохо выглядеть? Поэтому мне приходится не только заниматься самому, не только учить своих и других детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом". Следовать его примеру приходится и чиновникам. Не останутся в стороне и те студенты, которые, возможно, проведут с Президентом один рабочий день. "Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе".

Президент обратил особое внимание на важность стажировок в обучении профильных специалистов. Это дает возможность студентам на практике ощутить специфику профессии и определиться, захочет ли он заниматься этим в дальнейшем.-0-