Судебная система Беларуси должна отвечать лучшим стандартам правосудия - Лукашенко

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная система Беларуси должна отвечать лучшим стандартам правосудия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача Верховного суда сделать так, чтобы отечественная судебная система отвечала лучшим стандартам правосудия, пользовалась авторитетом в юридическом сообществе как нашей страны, так и за рубежом, - ориентировал участников совещания глава государства. - Такой подход будет в значительной мере способствовать развитию инновационных технологий, привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности экономики".

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