"Существующих мощностей недостаточно". В Беларуси намерены углублять переработку древесины

29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены углублять переработку древесины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на наличие большого количества древесных ресурсов. Существующие предприятия не могут переработать перестоявший лес. Исходя из этого, в Беларуси построили с десяток пеллетных заводов. Их продукция пользуется большим спросом, в том числе за рубежом.

"Перестояло три миллиона кубометров древесины. Вы перерабатываете всего полмиллиона. А нам надо перелопатить то, что перестояло. К этому времени подойдет еще береза и осина: лиственные быстро растут. Нам надо создавать дополнительные мощности, чтобы выхватить из леса то, что может пропасть", - отметил Президент.

"Встал вопрос, что будем делать дальше. В ближайшее время правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новые предприятия. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти. То есть деревообработке быть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в правительстве обсуждается создание производства беленой химико-термомеханической массы на площадке "Могилевхимволокно". Это фактически полуфабрикат для производства картона в Добруше.

Как доложил главе государства заместитель премьер-министра Юрий Назаров, такое предприятие может стоить $200-250 млн. Ведутся переговоры с инвестором. Президент поручил проработать вопрос, можно ли создать это предприятие за счет государственных средств и силами отечественных специалистов.-0-