"Свою судьбу мы должны определять сами" - Лукашенко о сути суверенитета и независимости

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. И в любые, сложные и не только, времена свои судьбы и судьбу каждого человека мы должны определять сами. По-народному в этом смысл суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.

"Сохранив свою независимость, мы будем определять свою судьбу, решать, в каком государстве нам жить. А за нами наши дети", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что белорусы и он лично абсолютно мирные люди и не собираются ни с кем драться: "Мы деревенские люди. Мы никогда без причины не дрались. Но если уж кто-то выхватил жердь или оглоблю и на тебя попер, то мы могли ответить. Мы же никого не трогали, никому не мешали жить, чего они возбудились там?! (на Западе и в некоторых соседних странах - Прим. БЕЛТА). Ошалели вообще. И по всем направлениям нам предъявляют претензии. С помощью наших этих отморозков беглых обезумевших, которые бегают от Америки до Польши: санкции, санкции, санкции".-0-