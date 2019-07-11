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Таисия Повалий удостоена награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Президент 11.07.2019 | 21:08
Александр Лукашенко и Таисия Повалий
Александр Лукашенко и Таисия Повалий
Славянский базар в Витебске-2019 Новости темы Славянский базар в Витебске-2019
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11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий удостоена специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Глава государства Александр Лукашенко вручил ее певице во время торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что "Славянский базар", на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них - чествовать в день открытия замечательных артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами.

"В нынешнем году специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" мы вручаем выдающейся певице и доброму другу не только Беларуси, но и России - народной артистке Украины Таисии Повалий. У нее особая история: в свое время она стала победительницей конкурса молодых исполнителей на этой сцене, и сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд нашего "базара", - сказал Президент.

Глава государства пожелал, чтобы творческий путь Таисии Повалий стал достойным примером для всех, кто делает первые шаги в мире музыки, в том числе для представительницы Беларуси Ксении Галецкой, которая стала обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019". Юная певица также получила свою награду из рук Президента. "Хотелось бы, чтобы судьба этого призера сложилась точно так, как у Таисии Повалий", - добавил Александр Лукашенко.

Таисия Повалий призналась, что получение специальной награды Президента Беларуси стало для нее очень важным событием. "То, что я получаю ее на белорусской земле, для меня тоже очень важно, ведь именно здесь делается все ради мира, дружбы и взаимопонимания между людьми", - подчеркнула певица.-0-

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Теги
Витебск, Лукашенко, награды, Славянский базар, фестиваль
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Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля.
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