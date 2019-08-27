"Такие форумы - честь для любой страны" - Лукашенко поинтересовался финансовой стороной II Европейских игр

27 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами прошедших в июне II Европейских игр. При этом он подчеркнул, что проведение таких форумов является честью для любой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вам поручал, когда у нас начинались, и мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Вы же понимаете, что это серьезный вопрос. Это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, насколько можно подсчитать их", - сказал Президент на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником.

Александр Лукашенко заметил, что этим вопросом были очень обеспокоены некоторые граждане. "Это в основном так называемая оппозиция (им, что ни сделай, все плохо). Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, а он увеличивается, какой доход, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям - общепиту, музеям, артистам", - отметил белорусский лидер.

"Меня интересует финансовая сторона дела - что мы в результате игр получили, - добавил Александр Лукашенко. - Притом хочу подчеркнуть: такие форумы - это честь для любой страны, поэтому за них и борются, и не каждому отдают такие форумы".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет на высочайшем уровне проводить подобные крупные международные спортивные состязания. Более того, такие события еще и объединяют нацию, особенно если свои спортсмены хорошо выступают. "И на Европейских играх молодцы, выступили достойно. А еще достойнее выступили недавно на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, заняв первое место, - сказал Президент. - Молодцы! Просто молодцы! И я для себя отметил, что теперь буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта".

"Это очень важно. Для развития спортивного движения, важно для консолидации наших людей. Ну и, в конце концов, мы должны гордиться, что мы можем принять и провести такие мероприятия. Это стоит немало денег, но оценить это трудно. Поэтому попробуем посчитать, что мы затратили, что получили - там, где можно подсчитать", - резюмировал глава государства.-0-