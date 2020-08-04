4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Назначение Ивана Тертеля на должность уполномоченного представителя главы государства в Витебской области обсуждалось во время рабочей встречи Президента с руководителем КГК 29 июля. "У нас руководитель КГК всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес (лесная отрасль. - Прим. БЕЛТА) у него был. Думаю, это вам все близко, - отмечал Президент. - Поэтому я хотел бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным Президента по этому региону".

"Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области", - добавил белорусский лидер.-0-

В Витебской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры - Тертель Глава контрольного ведомства посетил Новополоцк, Полоцк и Витебск, а также провел встречу с трудовым коллективом филиала "Автобусный парк №1 г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс".