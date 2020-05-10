10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси Эталон герба и Положение о флаге утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 года по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума, одним из вопросов которого было установление государственной символики.

Как отметил в поздравлении Президент, белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества.

"Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем доброго здоровья, счастья, радости и благополучия. "Пусть этот праздник станет для каждого белоруса олицетворением наших общих побед и достижений, придаст уверенности в завтрашнем дне", - подытожил Президент.

Поздравление Президента с Днем Государственного герба и Государственного флага Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют нас на новые свершения во благо Отечества.

Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси.

Пусть этот праздник станет для каждого белоруса олицетворением наших общих побед и достижений, придаст уверенности в завтрашнем дне.

Доброго здоровья, счастья, радости и благополучия всем вам, дорогие друзья.

Александр Лукашенко

10 мая 2020 года.-0-