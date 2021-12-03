Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В окружении Президента Беларуси Александра Лукашенко акцентировали внимание на том, какое количество документов было передано ему для изучения накануне прошедшего совещания по социально-экономическим вопросам. Фотографию со стола Президента в одном из залов для совещаний Дворца Независимости опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Вам для понимания - объем того, что предложили к изучению и анализу Первому перед сегодняшним совещанием. Документы от Совмина, АП, КГК, обеих палат парламента и не только. В этих папках - результаты и прогнозы", - такой подписью авторы ресурса сопроводили опубликованные фотографии.

На фотографиях запечатлено несколько толстых папок с документами, лежащими одна на одной.

В начале ноября Александр Лукашенко и сам отмечал, что его должность обязывает много читать и тщательно готовиться к различным мероприятиям, изучать большое количество документов. Об этом он рассказал награжденному орденом "За личное мужество" школьнику Роману Когодовскому во время личной экскурсии по своему рабочему кабинету. Он показал мальчику, с каким большим объемом информации Президенту приходится ежедневно работать. "Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит", - отметил белорусский лидер.-0-