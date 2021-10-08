Торговля просрочкой и халатность. Лукашенко требует не допускать нарушений в сельских магазинах

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать нарушений в работе сельских магазинов. Об этом он заявил, принимая участие в общем собрании и представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Абсолютно неприемлемы факты безответственности и халатности работников. Даже из глубинки мне поступают соответствующие жалобы. И только не говорите мне, что это неправда. Я жил там, где вы сейчас работаете, - в глубинке. Имел с этим дело. Еще в те жесткие плановые времена этих недостатков была куча. А сейчас же свобода, все можно", - сказал глава государства.

Об аналогичных нарушениях докладывает и Комитет государственного контроля. Самые массовые из них - это продажа товаров с истекшими сроками годности, отметил Александр Лукашенко.

Так, в одном из магазинов Кировского райпо была выявлена реализация 12 наименований продовольственных товаров с истекшими до 26 суток сроками годности, а в магазине в деревне Любоничи - пяти наименований, сроки годности которых истекли полгода тому назад.

"Подвергать опасности здоровье людей, пользуясь тем, что пойти за покупками им больше некуда, - это, извините, преступление!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что каждый населенный пункт, в котором нет стационарного магазина, должен обслуживаться автолавкой: "Мы же договаривались, их должно быть не менее тысячи. С соблюдением всех санитарных и других требований. Ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров должен быть соответствующим".

В этом вопросе Александр Лукашенко также потребовал исключить негативные факты, о которых докладывает Комитет государственного контроля.-0-