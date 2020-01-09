Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках Президент подчеркнул, что в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции.

Церемония состоялась во Дворце Республики. В этот вечер здесь развернулась выставка-презентация достижений и творческих работ лауреатов.

Глава государства отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - это отличная традиция, которое придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал Президент.

По его словам, высокие стремления людей, отмеченных премиями, не вписываются в каноны современного прагматичного мира, где все продается и покупается, а мораль и справедливость обесцениваются. "Великую идею служения обществу и государству номинанты премии ставят выше материальной выгоды, своими делами и поступками укрепляют в наших сердцах веру в добро и чистоту помыслов", - заявил Александр Лукашенко.

Такой пример, подчеркнул он, вызывает чувство гордости за белорусский народ, который сохранил лучшие национальные черты: отзывчивость и великодушие, трудолюбие и целеустремленность, истинный патриотизм. "Благодаря героям этого праздничного вечера теплоту и заботу почувствовали многие белорусские дети, которые остались без родительской любви. Нашли понимание и поддержку люди, которые столкнулись с тяжелой болезнью, оказались в сложной жизненной ситуации", - добавил глава государства.

Президент назвал символичным то, что среди обладателей премии "За духовное возрождение" в этом году Белорусское общественное объединение ветеранов. "Отметим их вклад в сохранение памяти о подвиге народа и активную гуманитарную деятельность", - сказал он.

А традиционная премия "Белорусский спортивный Олимп", по словам Александра Лукашенко, должна вдохновить спортсменов на новые свершения на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Как сообщалось, по итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. В их числе настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллективы Белорусской ассоциации многодетных родителей и археологического музея "Берестье", авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александра Ковалени, главного редактора предприятия "Белкартография" Галины Ляховой, директора Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Среди удостоенных этой награды коллективы Витебского центра современного искусства, Брестского городского центра культуры, Национальной государственной телерадиокомпании и Ивьевского центра культуры и досуга.

Специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-

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