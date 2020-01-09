Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:02 Для районных больниц Могилевской области в 2019 году была закуплена 31 машина скорой помощи Регионы
17:58 Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Ирина Кривко - 13-я Спорт
17:34 Знаменосцами сборной Беларуси на юношеской Олимпиаде будут Даниил Карпович и Варвара Бандарина Спорт
17:32 Трое гомельчан пытались украсть из магазина дорогой товар Происшествия
17:27 Спецпремия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества - Марков Общество
17:24 Старшеклассники 18 января могут стать участниками креатона в Витебске Регионы
17:22 Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси Президент
17:20 "Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен Президент
17:13 Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках Президент
17:11 Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" Президент
16:57 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал 4-м на пятом этапе "Дакара", опустившись на 3-е место в общем зачете Спорт
16:42 При прохождении техосмотра больше не будут требовать медсправку Общество
16:26 Студенты БГУ разработали технологию умного парника Общество
16:23 "Белавиа" начала продажу билетов на прямой рейс в испанский Реус Общество
16:22 Лжемилиционер вымогал у минчанина деньги за интимные фото Происшествия
16:07 Детский дом семейного типа открыли в Мозыре Регионы
16:06 В Лельчицком районе нетрезвый водитель врезался в УАЗ - есть пострадавший Происшествия
16:02 Национальный художественный музей познакомит с акварельными медитациями Вячеслава Павловца Афиша
15:59 Долгожданный и единственный концерт великого оперного певца современности Пласидо Доминго в Минске! Культура
15:41 Кочанова: перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед Регионы
15:30 Афиша выходного дня: "Горячий лед", AstroArt в планетарии и "Колядный разгуляй" Афиша
15:27 Белорусские спортсмены достойно представят страну на юношеской Олимпиаде - Виктор Лукашенко Спорт
15:24 Легковушка столкнулась с трактором в Поставском районе Происшествия
14:46 Музей истории белорусского кино познакомит с работами украинского фотографа Александра Примака Культура
14:36 Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности "Белтехосмотра" Общество
14:24 Вынесен приговор по резонансному делу о нападении на жителей агрогородка Юровичи Происшествия
14:13 Посольство Ирана в Минске откроет книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета Общество
14:09 Велосипедист попал под колеса автомобиля в Шкловском районе Происшествия
14:05 ФОТОФАКТ: Во внутренних войсках МВД началась плановая отработка программы обучения Регионы
13:47 Древний город под стеклянным куполом - как формировался современный облик "Берестья" Регионы
Все новости
Все новости
Президент
09 января 2020, 17:11

Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истокахЛукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках
Президент подчеркнул, что в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции.

Церемония состоялась во Дворце Республики. В этот вечер здесь развернулась выставка-презентация достижений и творческих работ лауреатов.

Глава государства отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - это отличная традиция, которое придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал Президент.

По его словам, высокие стремления людей, отмеченных премиями, не вписываются в каноны современного прагматичного мира, где все продается и покупается, а мораль и справедливость обесцениваются. "Великую идею служения обществу и государству номинанты премии ставят выше материальной выгоды, своими делами и поступками укрепляют в наших сердцах веру в добро и чистоту помыслов", - заявил Александр Лукашенко.

Такой пример, подчеркнул он, вызывает чувство гордости за белорусский народ, который сохранил лучшие национальные черты: отзывчивость и великодушие, трудолюбие и целеустремленность, истинный патриотизм. "Благодаря героям этого праздничного вечера теплоту и заботу почувствовали многие белорусские дети, которые остались без родительской любви. Нашли понимание и поддержку люди, которые столкнулись с тяжелой болезнью, оказались в сложной жизненной ситуации", - добавил глава государства.

Президент назвал символичным то, что среди обладателей премии "За духовное возрождение" в этом году Белорусское общественное объединение ветеранов. "Отметим их вклад в сохранение памяти о подвиге народа и активную гуманитарную деятельность", - сказал он.

А традиционная премия "Белорусский спортивный Олимп", по словам Александра Лукашенко, должна вдохновить спортсменов на новые свершения на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Как сообщалось, по итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. В их числе настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерей Иоанн (Иван) Хорошевич, Белорусское общественное объединение ветеранов, коллективы Белорусской ассоциации многодетных родителей и археологического музея "Берестье", авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александра Ковалени, главного редактора предприятия "Белкартография" Галины Ляховой, директора Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сферах профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Среди удостоенных этой награды коллективы Витебского центра современного искусства, Брестского городского центра культуры, Национальной государственной телерадиокомпании и Ивьевского центра культуры и досуга.

Специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, старший тренер национальной команды по современному пятиборью Василий Гулевич. Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-

Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости БеларусиЛукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

"Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен
"Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?" - возмутился Александр Лукашенко.

Спецпремия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества - МарковСпецпремия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества - Марков
Специальная премия Президента служит сильнейшей мотивацией для творчества. Такое мнение высказал председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко награды церемония
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси
Александр Лукашенко "Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен
Во время церемонии Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках
Фото из архива Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
На месте происшествия. Фото УКРИНФОРМ Лукашенко направил соболезнования президентам Украины, Ирана и генерал-губернатору Канады
Себастьян Курц. Фото из архива Лукашенко поздравил Курца с назначением Федеральным канцлером Австрии
Главное
Александр Лукашенко Традиция с особым смыслом - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси
Парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении выдачи виз на весенней сессии
Великолепный "Стамбул": в комплексе "Минск Мир" стартуют продажи нового дома!
Топ-новости
Лукашенко: белорусы создали свое государство благодаря памяти об истоках
"Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен
Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси
Зась приступил к исполнению обязанностей генсека ОДКБ
Требования к аттестации специалистов и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси
Кочанова: перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед
При прохождении техосмотра больше не будут требовать медсправку
Афиша выходного дня: "Горячий лед", AstroArt в планетарии и "Колядный разгуляй"
Белорусские спортсмены достойно представят страну на юношеской Олимпиаде - Виктор Лукашенко
"Белавиа" начала продажу билетов на прямой рейс в испанский Реус
Определены лауреаты конкурса "100 талантов НАН Беларуси"
Студенты БГУ разработали технологию умного парника
Эйсмонт: спецпремия Президента - большая честь для всего коллектива Белтелерадиокомпании
Древний город под стеклянным куполом - как формировался современный облик "Берестья"
Посольство Ирана в Минске откроет книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета
Афиша выходного дня
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.