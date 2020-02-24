Транспорт, логистика, туризм, банки - Лукашенко назвал перспективные сферы сотрудничества с Эстонией

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эстонии Керсти Кальюлайд с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наши страны объединяет богатая совместная история, разнообразные хозяйственные и человеческие связи, стремление к построению собственного независимого государства, - говорится в поздравлении. - Положительная динамика двустороннего диалога в последние годы отражает взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении отношений в торговой, научно-технической и гуманитарной отраслях".

Глава государства предложил более эффективно использовать потенциал сотрудничества в транспортной и логистической сферах, банковском секторе и туризме.

Александр Лукашенко пожелал Керсти Кальюлайд крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии - мира и благополучия.-0-