"Требование остается непреклонным" - Лукашенко о сохранении трудовых коллективов

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске напомнил о своем жестком требовании: в нынешних непростых условиях приложить максимум усилий для сохранения трудовых коллективов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается оказания поддержки со стороны государства отдельным предприятиям и гражданам, то эти вопросы будут решаться на уровне местных органов власти. "Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего - губернаторам, - сказал Президент. - Они разберутся, кого поддерживать".

Глава государства подчеркнул, что не стоит надеяться исключительно на помощь со стороны. "Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ресторанный бизнес и отдельных его представителей, которые смогли переориентироваться на доставку готовых блюд на дом, предприятиям. "Люди, если хотят работать, нашли новую форму", - отметил глава государства.

Еще один пример - калийная отрасль, доходы которой за последнее время снизились. "Потому что рынки закрылись, движения никакого не было, - пояснил Президент. - Тем не менее они нашли возможность в этой ситуации договориться с Китайской Народной Республикой и другими рынками и получить денежные средства, поставляя свои товары. То есть люди шевелятся, стараются договориться".

В то же время есть отрасли, которые в сложившихся условиях объективно не имеют возможности работать, например, авиакомпания "Белавиа". В подобной ситуации поддержку должно оказать государство.

"Да, сегодня невозможно поставить куда-либо на рынки продукцию. Но надо договориться. Через неделю, месяц откроются рынки, и у вас будет готовый договор, вы поставите свой товар. И это тоже форма работы, - сказал Президент. - Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя".

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопрос БЕЛТА после совещания, констатировала, что на рынке труда в настоящее время наблюдаются отдельные негативные моменты, в том числе сокращается количество вакансий. "Спрос со стороны работодателей стал сокращаться. Увеличивается количество граждан, которые обращаются в службу занятости за оказанием содействия в трудоустройстве. Несмотря на то, что количество вакансий сокращается, они сегодня есть - это 72 тыс. Люди, желающие найти себе работу, могут сегодня реализовать это право", - сказала она.

Ирина Костевич

Ирина Костевич также отметила, что стоит задача сохранить трудовые коллективы, поддержка будет оказываться прежде всего тем работодателям, которые принимают меры в этом отношении.-0-