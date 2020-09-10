Трое представителей Брестской области удостоены Благодарности Президента за работу в АПК

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси за плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса объявлена трем представителям Брестской области. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.
Награды удостоены председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, директор ОАО "Ружаны-Агро" Андрей Бурдук и тракторист-машинист ОАО "Машеровский" Сергей Мельничук.-0-