Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая вырастут на 6,5%

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О повышении пенсий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен с 1 мая в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней зарплаты по стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6,5%.

Финансирование расходов по реализации указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.-0-