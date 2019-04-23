Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая вырастут на 6,5%

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О повышении пенсий", сообщили БЕЛТА в
Перерасчет трудовых пенсий будет произведен с 1 мая в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней зарплаты по стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6,5%.
Финансирование расходов по реализации указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.-0-
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