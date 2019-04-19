19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена строительства БелАЭС будет ниже заявленных $10 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что проблема обсуждалась на одной из его встреч с Президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава белорусского государства обратил внимание российского коллеги на то, что кредитное соглашение заключалось на $10 млрд, но реальная цена будет меньше $7 млрд. "Цена этой станции будет ниже. Какая она будет, буду видеть по факту. Но такую цифру я Президенту Путину когда-то называл", - сказал Александр Лукашенко.

Президент особо подчеркнул, что публично озвучил эту информацию в связи с тем, что депутат, задавая вопрос, сослалась на российского посла, говорившего о снижении Россией цены строительства БелАЭС на $3 млрд. "Это не Россия снизила цену на атомную станцию, и если посол это сказал, то он вредит самой России", - подчеркнул Александр Лукашенко. "Это коммерческая тайна, контрактная цена и оглашаться не должна", - пояснил он.

Глава государства добавил, что строительство станции обойдется дешевле и благодаря тому, что затраты находятся на жестком контроле.

Касаясь прогнозируемой стоимости электричества для населения и предприятий после ввода БелАЭС, Александр Лукашенко отметил, что "заинтересован кровно, чтобы цена была как можно ниже". "Я не антинародный президент. Если цена будет ниже, мы на нее вешать ничего не будем", - гарантировал глава государства.

Введение в строй БелАЭС позволит стране снизить зависимость от поставок нефти и газа. В частности, Президент назвал прогноз по газу. "Мы уйдем от зависимости на 5-6 млрд куб.м", - проинформировал он.-0-