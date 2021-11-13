"Ты дворовый, а я уличный". Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным и чем они похожи

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как у него складываются отношения с Президентом России Владимиром Путиным и что объединяет лидеров двух стран. Соответствующие заявления глава государства сделал 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Интервьюер отметил, что президенты уже прошли вместе очень долгий путь.

"Больше двадцати лет уже", - подтвердил Александр Лукашенко.

В развитие своего вопроса Игорь Коротченко поинтересовался, что связывает глав государств, будь то, например, историческая ответственность за судьбы Беларуси и России или общие ценности и понимание чувства локтя.

Президент Беларуси рассказал, что у него с российским лидером сложились очень теплые отношения: "Мы с ним на "ты" всегда. У нас очень дружеские, братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?" Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно".

Речь о том, пояснил Александр Лукашенко, что Владимир Путин вырос в одном из питерских двориков, где провел годы детства и юности. "Он мне часто рассказывает, - отметил глава государства. - А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность".

Наряду с этим Президент констатировал, что они могут где-то по-разному в силу тех или иных обстоятельств "перемалывать эту действительность" и делать соответствующие выводы. При этом прошлый год стал уроком для обоих. "И для меня, и для него. Мы поняли, что все эти вот разговоры - ширма, со стороны Запада, это просто разговоры. А они войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил. И сегодня я даже затрудняюсь назвать вопрос, где бы мы расходились в оценках. По-моему, нет такого вопроса", - заявил Александр Лукашенко.

"Ситуация очень сложная. Мы ее понимаем, ощущаем. И вот всякие, казалось бы, мелочи нас сближают в понимании тех процессов, которые происходят. Он понимает, что такое Беларусь, понимает то, что происходит на Западе, точно так, как я понимаю. То есть у нас абсолютно единые подходы к оценке того, что сегодня происходит", - резюмировал глава государства.-0-