У белорусов сложилось особо хорошее отношение к грузинам - Лукашенко

7 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусов сложилось особо хорошее, уважительное отношение к грузинам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

Грузинский гость передал самые теплые слова от своего народа. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы заслужили такое отношение, так как всегда относились к грузинскому народу с большим уважением.

Георгий Маргвелашвили

По обоюдному мнению сторон, добрые отношения между двумя народами подкрепляются хорошей динамикой развития сотрудничества Беларуси и Грузии. На встрече речь зашла о высоком качестве белорусской продукции. Для грузин надпись на этикетке "сделано в Беларуси" стала серьезным брендом, отметил экс-президент Грузии. Он подчеркнул, что в стране высоко ценят в том числе белорусскую молочную продукцию, есть перспективные проекты развития связей в этом направлении.

Александр Лукашенко, говоря о развитии двусторонних отношений, отметил: "Когда-то мы мечтали заложить фундамент, а сегодня что-то получилось и можно уже какой-то дом выстраивать".

Экс-президент Грузии выразил благодарность за масштабную организацию грузинского праздника "Тбилисоба" в Минске, который стал популярным у белорусов.

"Это заслуга грузин. Вы почувствовали: у нас особое отношение к грузинам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Обычно такие камерные, на небольшое количество людей, праздники, а тут пришли тысячи минчан и гостей, и грузин много было - тех, которые живут у нас и которые приехали специально. Послу всегда говорят, что надо эти праздники проводить чаще".

Наряду с этим на встрече речь шла о международной ситуации, в связи с чем Президент Беларуси отметил: "У нас тут всего хватает. Мы как в горячем котле - со всех сторон подогревают". Георгий Маргвелашвили высоко оценил международные инициативы Беларуси, направленные на укрепление стабильности в регионе и мире.

Договорная база белорусско-грузинского сотрудничества включает более 60 соглашений. По итогам 2018 года взаимный товарооборот составил $87,1 млн, из которых белорусский экспорт - $64,7 млн. На белорусском рынке действуют 17 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 11 совместных и 6 иностранных. В Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. Кроме того, в Тбилиси и Батуми открыты 2 мебельных салона по реализации продукции "Пинскдрева", а также 10 магазинов белорусского продовольствия. Налажено производство белорусских лифтов, а с этого года - выпуск белорусских тракторов малой мощности.-0-