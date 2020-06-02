У Лукашенко обсудили ход строительства под Минском высокотехнологичного агропроизводства

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня совещание, на котором обсуждалась реализация проекта по организации под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это наше первое такое предприятие в этой области. И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее. Добавьте к этому еще IT-парк и цифровизацию нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

По его словам, отдельные люди специально "забыли", что в стране сейчас работают над колоссальными, миллиардными проектами, связанными с высокими технологиями. "Это проекты, которые позволят заглянуть в будущее. Может быть, кому-то хотелось, чтобы это было более масштабно, обширнее. Но надо понимать, что это огромные деньги. Данное предприятие не ново в мире, но, естественно, не каждая страна может себе позволить такое. В содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Цзиньпином мы осуществляем этот проект. Как я понимаю, в течение этого и следующего года мы способны освоить и запустить это производство", - отметил Президент.

Глава государства предложил обсудить во время совещания ход строительства предприятия, возможные проблемы с реализацией проекта и планы на ближайшее будущее. "Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Предприятие надо построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль, и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Думаю, если мы осуществим бизнес-план, который когда-то разрабатывали, эти деньги будут возвращены вовремя без проблем. По крайней мере, по этому вопросу к нам никто никогда претензий не имел", - заключил Александр Лукашенко.

Организацией высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла занимается Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Строительство по проекту началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется построить комплекс из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.

Как сообщалось в январе, Министерство финансов в текущем году внесет в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд БНБК свыше Br17,8 млн за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения 2,5 млн акций этого общества в период проведения закрытой подписки.-0-

Итоги совещания

Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский после совещания у главы государства о реализации этого проекта.