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23 апреля 2020, 10:57

У Лукашенко обсуждают первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента. "Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принимать ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами", - открыл совещание Александр Лукашенко.

Он отметил, что буквально за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости. "Союзники, которые десятилетиями открывали границы, устанавливали добрые отношения между собой, эти границы восстановили за один день и разрушили отношения. Это касается всего мира, вы это видите. Но главное - это люди, те потери во взаимоотношениях людей, которые трудно будет восполнить. На данный момент вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы - так называемой пандемии. Очевидно, что она затрагивает и нашу страну", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что Беларусь, страна с экспортно ориентированной экономикой, не может полностью изолировать себя от влияния этих процессов, сократить негативное воздействие на свою экономику и привычный жизненный уклад населения. Для борьбы с новой инфекцией в стране задействованы все необходимые ресурсы, их объем адекватен имеющейся угрозе, заявил Александр Лукашенко. "Реагируем адекватно, но не чрезмерно", - сказал он.

Правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса. Внесенный на рассмотрение Президента пакет мер их поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов.

"Это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые правительство непосредственно отвечает. Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики - их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся - или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

При этом глава государства считает, что надо стимулировать людей и особенно малый бизнес к работе. "Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, - их тоже надо накормить. И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - подчеркнул Президент.-0-

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"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью", - рассказал Александр Лукашенко.

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"Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть", - сказал Александр Лукашенко.

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"В условиях пандемии правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей экономики", - подчеркнул премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

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