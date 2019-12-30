У Министерства по налогам и сборам появились флаг и знак отличия

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил дополнительные геральдические символы Министерства по налогам и сборам. Соответствующий указ №493 глава государства подписал 30 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом, в частности, утверждены флаг министерства и нагрудный знак отличия, форменная одежда работников налоговых органов.

Флаг Министерства по налогам и сборам представляет собой полотно зеленого цвета, в центре которого размещен геральдический знак - эмблема налоговых органов. Нагрудный знак отличия будет использоваться для обозначения служебной принадлежности работников налоговых органов к системе министерства.-0-