У "Могилевлифтмаша" новый гендиректор

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Сергея Черткова генеральным директором Могилевского завода лифтового машиностроения, передает корреспондент БЕЛТА.

Для Сергея Черткова это повышение. До этого он занимал пост заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.

Глава государства отметил, что хорошо знал отца Сергея Черткова - Валерия Черткова, который в свое время возглавлял Могилевский завод транспортного машиностроения ("Могилевтрансмаш") и был президентом Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей. "Достойный был человек. Настоящий белорус. Очень хотелось бы, чтобы и у вас получилась работа", - напутствовал Александр Лукашенко нового руководителя "Могилевлифтмаша".

Как стало известно БЕЛТА, нынешний руководитель предприятия Борис Ковалевский снят с должности за совершение коррупционного преступления.-0-