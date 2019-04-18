У Могилевского района появился свой герб и флаг

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ №150 "Об официальных геральдических символах", которым учреждаются герб и флаг Могилевского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна.

Флаг будет голубого цвета, а в его центре - герб района.

Геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций.-0-