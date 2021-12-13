"У них позиция одна: "рассосется". Лукашенко о нежелании ЕС вести переговоры с Беларусью по беженцам

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз не желает вести переговоры с Беларусью по кризису с беженцами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Интервьюер поинтересовалась, как продвигаются переговоры с ЕС по миграционному кризису. "Никак. Они в этом может и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Беларусь, - заявил белорусский лидер. - Поэтому они не участвуют в этих переговорах. Хотя и ответственные лица были назначены с их стороны, которые должны были вести с нами переговоры. Но, наверное, очень заняты. Проблем в ЕС сейчас большое количество, поэтому не до этого, как мы понимаем".

Александр Лукашенко также отметил, что в настоящее время не ведутся переговоры и непосредственно с Германией: "У нас сейчас никаких контактов с Германией нет. Это было, наверное, месяц тому назад, когда Меркель (на тот момент и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. - Прим. БЕЛТА) позвонила мне, и мы вели разговор о ситуации с беженцами".

В интервью глава государства в очередной раз отверг звучащие со стороны ЕС обвинения в адрес Беларуси и ее властей в преднамеренном создании кризиса. "Согласитесь, если вы кого-то в чем-то обвиняете, то для этого надо иметь конкретные факты. Так вот, если коротко отвечать на ваш вопрос, что я повинен в том, что мигранты идут через Беларусь в Евросоюз: "Факты на стол!". Если такие факты будут, я публично извинюсь", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что люди бегут из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, потому что США вместе со своими европейскими и прочими сателлитами вторглись на территорию этих государств. "Причину не будем называть, мы ее хорошо знаем. Она банальна. И уничтожили практически эти государства. У этих людей (беженцев. - Прим. БЕЛТА) нет жилища, у них нет возможности накормить, одеть своих детей. Но самое страшное - нет перспективы на будущее, особенно у их детей. Поэтому они стали беженцами и по разным маршрутам пошли туда, куда их позвали, - в ЕС. В частности, Германию, старые страны Европы - Великобританию, Францию. Италию, Испанию", - сказал Президент.

При этом, заметил он, есть различные маршруты для проникновения беженцев в Евросоюз, в том числе через Средиземное море, Балканы, а в последнее время и через Беларусь.

Александр Лукашенко обратил внимание, что эти люди приезжали в Беларусь на абсолютно законных основаниях как туристы. "Встает вопрос: скажите, что я лично или власти Беларуси нарушили, какие международные нормы, какие внутренние законы мы нарушили в связи с тем, что сюда приехали эти бедолаги? Ничего мы не нарушили. Поэтому претензии нам предъявлять не надо", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил и том факте, что Евросоюз прекратил выполнение своих обязательств в рамках заключенного ранее соглашения о реадмиссии. "Ну, значит они взяли такой курс в отношении Беларуси. И зачем нас сегодня обвинять? Поэтому упрекать нас в том, что мы сюда завозим людей, предварительно собирая их в Сирии, Ираке и даже Сомали, чтобы переправить в ЕС, - это просто безосновательное обвинение. Для чего это делается - для того, чтобы придумать причину давления на нашу страну", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-