"Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям, смело отвечаете на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняете свой долг, доставляете гуманитарную помощь населению стран, пострадавших от катастроф и стихийных бедствий", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, демонстрируя преданность своему делу, мужество и отвагу в самых трудных и опасных ситуациях, спасатели каждый раз проходят проверку на прочность с честью и достоинством.

Особые слова признательности Президент адресовал ветеранам, которые создавали спасательное ведомство Беларуси и вписали немало славных страниц в его историю.

"Убежден, что безопасность граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Благодарю всех, кто выбирает связанную с риском, но такую важную для людей профессию спасателя", - говорится в поздравлении.-0-