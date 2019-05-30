"Убежден, что вами движут благородные стремления" - Лукашенко направил приветствие выпускникам

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам учреждений общего среднего образования страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что последний школьный звонок знаменует начало новой, взрослой жизни, открывает дверь в мир больших возможностей, ответственных решений, амбициозных планов.

"Сегодня вы прощаетесь с удивительным временем, наполненным романтикой школьных будней, расстаетесь с учителями и одноклассниками. Дарите теплые слова благодарности педагогам за солидный багаж знаний, друзьям - за помощь и поддержку, родителям - за то, что были рядом и мудро направляли на этом пути, - говорится в приветствии. - Вам предстоит сделать первый самостоятельный выбор профессии, инвестировать все свои знания и приобретенный опыт в создание собственного успешного будущего".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что выпускниками движут благородные стремления, и они готовы направить энергию молодости, ум, талант на реализацию высоких целей во имя мира и процветания родной Беларуси.-0-