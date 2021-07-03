Участники экспедиции на Эверест вручили Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты

3 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Участники экспедиции на Эверест сегодня во время торжественного мероприятия у мемориального комплекса "Курган Славы" вручили Президенту Беларуси Александру Лукашенко Государственный флаг и копию Знамени Победы, который были подняты ими на самую высокую точку планеты, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции. Глава государства считает, что их необходимо представить к наградам.-0-