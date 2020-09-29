Участок местности "Полесский" разрешено использовать для проведения стрельб и испытаний ракет

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля участка местности "Полесский" для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов. Это предусмотрено указом №354, который сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Необходимость принятия документа объясняется тем, что существующие в Вооруженных Силах полигоны обеспечивают стрельбы (боевые пуски) и испытания ракет на относительно небольшую дальность. Проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств связано с существенными затратами материальных и финансовых средств.

Издание указа позволило законодательно регламентировать порядок использования участка местности "Полесский" для боевых пусков и стрельб, а также испытаний отечественного ракетного вооружения и летательных аппаратов.

Документом, в частности, определяется порядок организации и проведения мероприятий по боевой подготовке, связанных с пусками ракет и боевыми стрельбами, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, проведения боевых (демонстрационных) стрельб. Устанавливаются обязанности государственных органов и организаций оборонного сектора экономики при использовании участка местности "Полесский". Указом также предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий и исключению негативных последствий от проведения боевых (испытательных) пусков ракет и стрельб, а также условия, при которых виновные возмещают вред.-0-