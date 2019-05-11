Участок вдоль Долгиновского тракта в Минске отдан под зону жилой застройки

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал указ №174, который вносит изменения в генеральный план города Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает вывод из ландшафтно-рекреационной зоны земельного участка ориентировочной площадью 7 га и включение его в состав зоны пространственно смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа.

Такое изменение вызвано необходимостью обеспечения градостроительной завершенности района усадебной застройки в Минске вдоль Долгиновского тракта на территории бывшей деревни Цнянка.

Здесь предлагается разместить около 9,4 тыс. кв.м жилья по проектам, разработанным ОАО "МАПИД". Планируется построить дома блокированного типа для формирования фронтального фасада улиц, а также одноквартирного (коттеджного) типа для размещения вдоль жилых улиц и обеспечения разнообразия усадебной застройки.-0-